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Edip ailesi yasta

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Edip ailesi yasta
Mesarya bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Beyarmudu sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Edip ailesinin çınarı olan Ayşe Edip bugün sabah saatelerinde hayata gözlerini yumdu.
Beyarmudur Belediye Başkanı İlker Edip'in ve Edip Elektronik sahibi İlkan Edip'in anneleri olan Ayşe Edip'in vefatı başta beyarmudu olmak üzere ülke çapında üzüntüyle karşılandı.
Edip yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Beyarmudu kabristanlığı'na defnedilecek.
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