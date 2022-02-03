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Ecel kahvehanede yakaladı

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Yedikonuk'ta sakin 57 yaşındaki Mahmut Köse, köy kahvehanesinde oturduğu sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

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Ecel kahvehanede yakaladı
Yedikonuk'ta sakin 57 yaşındaki Mahmut Köse, köy kahvehanesinde oturduğu sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. 
Köse'nin ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi. 
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