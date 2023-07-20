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Ecel denizde yakaladı

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Ecel denizde yakaladı
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Kevser Kaner isimli kadın, Gazimağusa’da deniz içerisinde bulunduğu sırada yaşamını yitirdi.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 16.30 sıralarında, 82 yaşındaki kadın Kevser Kaner, Gazimağusa’da deniz içerisinde bulunduğu sırada yaşamını yitirdi.
 
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