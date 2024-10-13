Ece ailesi yasta

Lefkoşa sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoır.

Aslen Hamitköylü olup uzun yıllardan beridir Kaymaklı'da ikamet eden sevilen çınar Hüseyin Kadir Ece vefat etti.

Ece'nin vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi bugün Hamitköy Camisi'nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Hamitköy Mezarlığı'na defnedildi.