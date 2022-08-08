Düzova Cemal abisine ağlıyor

Orta Mesarya köylerinden Düzova sevilen bir simasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Düzova köyünün sevilen ve çalışkan isimlerinden olan Cemal Çiftçioğlu bugün hayata gözlerini yumdu.

Çiftçioğlu ailesinin çınarı olan Cemal Çiftçioğlu yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Düzova mezarlığına defnedilecek.

