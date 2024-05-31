banner913
banner932
GG seriyi 1-1 yaptı
GG seriyi 1-1 yaptı
11 0
Devlet Piyangosu çekildi… Büyük ikramiye ‘64197’ numaralı bilete isabet etti
Devlet Piyangosu çekildi… Büyük ikramiye ‘64197’ numaralı bilete isabet etti
12 0
 
"İlk günden beri durmadık, durmayacağız"
20 0
122 hak sahibine arsa koçanları verildi
122 hak sahibine arsa koçanları verildi
44 0
Facianın eşiğinden dönüldü
Facianın eşiğinden dönüldü
72 0
Nazım Beratlı'yı kaybettik
Nazım Beratlı'yı kaybettik
34 0
İngiltere’de siyasi partiler KKTC’ye uçuş yasağının kaldırılması için ortak talepte bulundu
İngiltere’de siyasi partiler KKTC’ye uçuş yasağının kaldırılması için ortak talepte bulundu
21 0
banner1032
banner1038

Düzdaban ailesi çınarını kaybetti

banner1020

banner974
Düzdaban ailesi çınarını kaybetti
banner971
Girne bölgesinin her geçen gün büyüyen yerleşim yerlerinden Karşıyaka bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Karşıyaka köyünün sevilen çınarlarından Fikriye Düzdaban dün vefat etti.
Düzdaban’ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini üzüntüye boğdu.
Merhumenin cenazesi bugün Karşıyaka köy camisinde kılınan öğle namazı sonrasında Karşıyaka Kabristanlığı’na defnedildi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.