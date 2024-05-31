Düzdaban ailesi çınarını kaybetti

Girne bölgesinin her geçen gün büyüyen yerleşim yerlerinden Karşıyaka bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Karşıyaka köyünün sevilen çınarlarından Fikriye Düzdaban dün vefat etti.
Düzdaban’ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini üzüntüye boğdu.
Merhumenin cenazesi bugün Karşıyaka köy camisinde kılınan öğle namazı sonrasında Karşıyaka Kabristanlığı’na defnedildi.
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