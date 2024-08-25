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Dursun'dan acı haber geldi

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Dursun'dan acı haber geldi
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Ülkemiz sevi,len bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
BRT çalışanlarından olan ve geçtiğimiz Aralık ayında Burkitt-Lenfoma tanısı konulan ve tedavisi için  “Yaşam Destekçileri Kampanyası” yürütülen Mehmet Dursun hayatını kaybetti.
Acı haberin duyurulmasının ardından sosyal medyada çok sayıda kişi üzüntülerini paylaştı.
İskeleli ve çevresinde çok sevilen biri olan Dursun'un tedavisine katkı amacıyla başlatılan kampanyaya katkı için konserler ve bazı etkinlikler de düzenlenmişti.
 
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