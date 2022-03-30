Dümencibaşı sevenlerini üzdü

Ozanköy sevilen bir simasını daha genç yaşta kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Serdarlı'lı olup, Ozanköyde ikamet eden İzzet Dümencibaşı'nın eşi Ziver Dümencibaşı dün gece hayata gözlerini yumdu.
Ziver Dümencibaşı’nın naaşı bugün kılınan öğle namazına müteakip Ozanköy Kabristanlığı’na defnedildi.
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