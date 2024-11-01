Doygunel ailesi çınarına ağlıyor

Lefkoşa bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Lefkoşa'nın tanınan ailelerinden Doygunel eilesinin çınarı Emine Doygunel dün hayata gözlerini yumdu.

Emine Doygunel'in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumenin cenazesi bugün Lefkoşa'da İsmail Safa Camisi'nde kılınacak ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı'nda defnedilkecek.

