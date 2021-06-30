Döveç ailesinin çınarı hayata gözlerini yumdu

Gazimağusa bölgesinin sevilen ailelerinden olan ve inşaat sektöründe yıllardır adından söz ettiren Döveç ailesi çınarının vefatıyla sarsıldı.

Mağusa bölgesinde sevilen ve iyilik sever kişiliğiyle bilinen Hamide Ethem Döveç bugün sabah vefat etti.

Döveç bugün öğleden sonra kılınacak cenaze namazı sonrasında Gazimauğa Kabristanlığı'na defnedilecek.