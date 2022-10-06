Dörtyol Fatma ablasına ağlıyor

Mesarya bölgesinin hızla büyüyen köylerinden Dörtyol sevilen bir simasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Dörtyol köyü sakinlerinden Özoğul ailesinin çınarı Fatma Özoğul dün gece vefat etti.
Özoğul’un cenazesi bugün Dörtyol Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Dörtyol Kabristanlığı’na defnedildi.
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