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Dörtyol Fatma ablasına ağlıyor

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Dörtyol Fatma ablasına ağlıyor
Mesarya bölgesinin hızla büyüyen köylerinden Dörtyol sevilen bir simasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Dörtyol köyü sakinlerinden Özoğul ailesinin çınarı Fatma Özoğul dün gece vefat etti.
Özoğul’un cenazesi bugün Dörtyol Camisi’nde kılınan  öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Dörtyol Kabristanlığı’na defnedildi.
 
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