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Dörtyol, bir çınarını daha kaybetti

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Dörtyol, bir çınarını daha kaybetti
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Mesarya bölgesinin büyük köylerinden olan Dörtyol sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Mesarya Belediyesi sınırları içindeki Dörtyol köyüne 1974 sonrası Türkiye’den gelen ailelerden olan Öztürk ailesinin çınarı Mehmet Öztürk dün vefat etti.
Öztürk’ün cenazesi bugün Dörtyol Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Dörtyol Mezarlığı’na defnedildi.
 
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