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Doğancı yasta

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Doğancı yasta
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Ülkemizin en batısında bulunan yerleşim yerlerinden Doğan bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Doğancı (Elye) köyünün sevilen isimlerinden Feriha Özakdenizli bugün sabah saatlerinden hayatını kaybetti. 
Özakdenizli'nin ölümü başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.  Feriha Özakdenizli'nin ölümü Lefke Polis Karakolu Amiri olan oğlu Hüseyin Özakdenizli sosyal medya hesabından duyurdu.  Özakdenizli'nin cenazesi ikindi namazının ardından Doğancı Mezarlığı'nda toprağa verilecek. 


 
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