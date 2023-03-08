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Doğan camiası Önder hocasına ağlıyor

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Doğan camiası Önder hocasına ağlıyor
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Aslen Limasollu olan ve Girne’de ikamet eden Doğan Türk Birliği camiasının önemli isimlerinden, Kıbrıslı Türkler’in önemli spor insanlarından Önder Natık hayatını yitirdi.
Futbolcu, antrenör ve eğitimci olarak tanınan 1938 doğumlu Önder Natık, 85 yaşında hayatını kaybetti. 1960’lı yıllarda Beden Eğitimi öğretmeni olarak Lefke Ticaret Lisesi'ne giden ve bu vesileyle oynadığı Doğan Türk Birliği'nden Lefke TSK'ya geçmiş oldu. Lefke TSK'da hem forvet oynadı, hem de zaman zaman antrenörlük yaptı. Toplumlararası çatışma döneminde teşkilat içinde görev üstlenerek Lefke'nin savunmasında yer aldı...
Doğan Türk Birliği’nde sporcu ve antrenör olarak hizmet veren futbolumuzun önemli isimlerinden Önder Natık’ın cenazesi yarın öğle namazını müteakiben Karaoğlanoğlu Mezarlığı’nda defnedilecek.
 
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