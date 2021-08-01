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Doğan ailesi çınarını kaybetti

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Doğan ailesi çınarını kaybetti
Çatalköy’ün sevilen ailelerinden Doğan ailesi çınarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Çatalköy’ün Mehmet dayısı Mehmet Menteş Doğan bugün sabah saatlerinde hayata veda etti.
Doğan öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Çatalköy Kabristanlığı’na defnedildi.
 
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