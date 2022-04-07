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Dışişleri Bakanlığı Müdürlüğü’ne yeni atama

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Dışişleri Bakanlığı Müdürlüğü’ne yeni atama
Dışişleri Bakanlığı Bakanlık Müdürü mevkiine Keziban Sivri Yılmaz atandı. 
Üçlü kararname yapılan atama, bugünden itibaren geçerli olacak atama kararı, dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.
 
 
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