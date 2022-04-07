Dışişleri Bakanlığı Müdürlüğü’ne yeni atama

Dışişleri Bakanlığı Bakanlık Müdürü mevkiine Keziban Sivri Yılmaz atandı.
Üçlü kararname yapılan atama, bugünden itibaren geçerli olacak atama kararı, dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.
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