Dipkarpaz Ali abisine ağlıyor

Ülkemizin en doğusundaki büyük yerleşim yerlerinden Dipkarpaz bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Dipkarpaz’ın sevilen isimlerinden Ali Ordu hayatını kaybetti. Ordu’nun ölümü başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
Ali Ordu’nun cenazesi bugün öğle namazının ardından Dipkarpaz Mezarlığı’nda toprağa verilecek
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