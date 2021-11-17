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Dilhan ve Kural kalplerine yenildiler

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Dilhan ve Kural kalplerine yenildiler
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Lefkoşa’da sakin 47 yaşındaki Cenk Dilhan ve Gazimağusa’da sakin 71 yaşındaki Hikmet Kural, aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 05:30 sıralarında, Lefkoşa’da sakin 47 yaşında Cenk Dilhan kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Dilhan’ın yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” olduğu tespit edildi.

Öte yandan, dün saat 11:30 sıralarında, Gazimağusa’da sakin 71 yaşındaki Hikmet Kural'da kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Kural’ın ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

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