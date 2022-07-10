Dilekkaya, Hüseyin abisine ağlıyor

Mesarya bölgesinin küçük köylerinden Dilekkaya sevilen, sayılan bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Dilekkaya köyünün sevilen sakinlerinden ve Dilekkaya Köy Kooperatifi eski Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Lordoğlu dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Lordoğlu dün öğle namazına müteakip Dilekkaya Mezarlığı'na defnedildi.