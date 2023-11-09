Dikmen, Raif abisine ağlıyor

Lefkoşa bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Dikmen sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Dikmen sakini, eski TMT mensubu, sevilen sima Raif Erdal bugün hayata gözlerini yumdu.
Erdal bugün Dikmen Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında defnedilecek.
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