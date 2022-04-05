Dikmen ‘Hanım’ ablasına ağlıyor

Dikmen sevilen bir simasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Dikmen köyü sakinlerinden yardımseverliğiyle bilinen, sevilen kişilik Hanım Yavru dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
Hanım Yavru bugün kılınan cenaze namazı sonrasında Dikmen Mezarlığı’na defnedildi.
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