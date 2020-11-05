Dereliköylü ailesinin acı kaybı

Akçay’ın sevilen simalarından 65 yaşındaki İsmail Dereliköylü önceki gün aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.
Evli ve iki çocuk sahibi Dereliköylü’nün vefatı, Akçay’da büyük üzüntü yarattı.
İsmail Dereliköylü dün Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde kılınan cenaze namazına müteakip Lefkoşa mezarlığına defnedildi.
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