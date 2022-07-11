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Denizci ailesinin acı günü

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Denizci ailesinin acı günü
Güzelyurt bölgesinin gelişen köylerinden Akçay köyü sevilin bir simasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Akçay köyünün sevilen siması Ahmet Hüdaverdi Denizci bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. 
Ahmet Denizci'nin cenazesi bugün öğle namazına müteakip Akçay Camisinde kılınacak cenaze namazdan sonra Yuvacık mezarlığına defnedilecek.
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