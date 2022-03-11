Demircioğlu hayata tutunamadı

İskele bölgesi sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

İskele sakinlerinden Mustafa Demircioğlu dün hayatını kaybetti.

Bir süreden beridir kanserle mücadele eden Demircioğlu’nun vefatı üzüntüyle karşılandı.

Demircioğlu bugün öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazına müteakip defnedildi.



