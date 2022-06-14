Değirmenlik, Salime ablasına ağlıyor

Mesarya bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Değirmenlik sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Baf’ın Susuz köyü doğumlu olan ve 1974 sonrasında Güney’e göç ettikten sonra Değirmenlik’te yaşamını sürdüren Salime Yiğitçe dün hayata gözlerini yumdu.

Yiğitçe bugün Lefkoşa’da İsmail Safa Cami’nde kılınacak ikindi namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.

