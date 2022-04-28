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Değirmenlik, Esat hocasına ağlıyor

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Değirmenlik, Esat hocasına ağlıyor
Mesarya bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Değirmenlik sevilen bir değerini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Değirmenlik Lisesi eski müdürü Esat Uluç bugün sabah hayata gözlerini yumdu.
Uluç’un cenazesi 29 Nisan Cuma günü öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Değirmenlik Mezarlığına defnedilecek.
 
 
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