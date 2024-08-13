Dayanç ailesi yasta

Lefkoşa sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Lefkoşa’nın tanınan ve sevilen kişiliklerinden olan Mehmet Dayanç bugün vefat etti.

Dayanç’ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi Perşembe günü Lefkoşa İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.

