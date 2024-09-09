banner913
banner932
Cihangir, orta sahasına Gine’den transfer
Cihangir, orta sahasına Gine’den transfer
16 0
Yarın sağanak bekleniyor
Yarın sağanak bekleniyor
32 0
 
Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Serim, 3’üncü Cumhurbaşkanı Eroğlu’nu ziyaret etti
Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Serim, 3’üncü Cumhurbaşkanı Eroğlu’nu ziyaret etti
23 0
İnsanlık utancı!
İnsanlık utancı!
80 0
Kaldırımda yatarken bulundu
Kaldırımda yatarken bulundu
38 0
Cemal Balses Anı Maçı Yeniboğaziçi’nin
Cemal Balses Anı Maçı Yeniboğaziçi’nin
30 0
Gazeteciler Birliğini ziyaret eden Taçoy: “Basının özgürce konuştuğu bir ülke yaratacağız”
Gazeteciler Birliğini ziyaret eden Taçoy: “Basının özgürce konuştuğu bir ülke yaratacağız”
31 0
banner1032

DAÜ yasta

banner1020

banner1045
DAÜ yasta
banner971
Doğu Akdeniz Üniversitesi öğretim görevlisi Mağusa sakinlerinden Ahmet Köylüoğlu bugün vefat etti.
Köylüoğlu'nun vefatı başta ailesi ve DAÜ camiasını yasa boğdu.
Merhumun cenaze yarın salı (10.09.2024) öğle namazına müteakip Lala Mustafa Paşa Cami'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Gazi Mağusa Kabristanlığına defnedilecek.
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.