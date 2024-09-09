Doğu Akdeniz Üniversitesi öğretim görevlisi Mağusa sakinlerinden Ahmet Köylüoğlu bugün vefat etti.
Köylüoğlu'nun vefatı başta ailesi ve DAÜ camiasını yasa boğdu.
Merhumun cenaze yarın salı (10.09.2024) öğle namazına müteakip Lala Mustafa Paşa Cami'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Gazi Mağusa Kabristanlığına defnedilecek.
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