Doğu Akdeniz Üniversitesi(DAÜ)’nde Sanat Beşeri ve Sosyal Bilimler Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışan Arkeolog Dr. Rıza Tuncel yaşamını yitirdi.

Uzun süredir karaciğer yetmezliği bulunan ve Antalya’da nakil olmayı bekleyen Dr. Rıza Tuncel, Antalya’da hayatını kaybetti. Cenazesi yarın Antalya Kurşunlu mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından defnedilecek.

