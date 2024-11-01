Dağyolu, Gazi Amca'sına ağlıyor

Dikmen bölgesinin şirin köylerinden olan Dağyolu sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Dağyolu köyünün sevilen, sayılan çınarlarından olan Gazi Amca dün vefat etti.

Amca’nın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi bugün Dağyolu Köy Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Dağyolu Fota Mezarlığına defnedildi.



