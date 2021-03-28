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Dağyolu Fikret abisine ağlıyor

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Dağyolu Fikret abisine ağlıyor
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Dikmen’e bağlı Dağyolu köyü köyün sevilen simalarından birini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Dağyolu köyü sakinlerinden Fikret Sakallı’nın dün gece hayatını kaybettiği bildirildi.
Sakallı’nın cenazesi pazartesi günü Dağyolu mezarlığına defnedilecek.
 
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