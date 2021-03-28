Dağyolu Fikret abisine ağlıyor

Dikmen’e bağlı Dağyolu köyü köyün sevilen simalarından birini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Dağyolu köyü sakinlerinden Fikret Sakallı’nın dün gece hayatını kaybettiği bildirildi.
Sakallı’nın cenazesi pazartesi günü Dağyolu mezarlığına defnedilecek.
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