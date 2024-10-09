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Dağyolu, bir çınarını daha kaybetti

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Dağyolu, bir çınarını daha kaybetti
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Dikmen Belediyesi’ne bağlı Beşparmak Dağları’nın güney yamacındaki köylerimizden olan Dağyolu sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Dağyolu(Foto) köyü sakinlerinden olan Uluçamgil ailesinin çınarı Mevhibe Uluçamgil dün vefat etti.
Uluçamgil’in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumenin cenazesi bugün Dağyolu Köy Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Dağyolu Mezarlığı’na defnedildi.
 
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