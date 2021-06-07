Dağgül ailesinin acı günü

Girne bölgesi köylerinden Karşıyaka’nın sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Lapta bölgesinin büyük ailelerinden Dağgül ailesinin çınarı olan Ayfer Dağgül bugün yaşamını yitirdi.

79 yaşındaki Ayfer Dağgül’ün vefatı başta ailesi olmak üzere sevenleri arasında derin bir üzüntü yarattı.



