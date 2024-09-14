Dağgül ailesi bir çınarını daha kaybetti

Girne bölgesinin her geçen gün büyüyen köylerinden olan Karşıyaka sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Karşıyaka sakinlerinden Dağgül ailesinin çınarlarından Sezgin Dağgül dün vefat etti.

Dağgül'ün cenazesi bugün Karşıyaka Camisi'nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Karşıyaka Kabristanlığı'na defnedildi.