Çuvallı hayata tutunamadı

Ülkemizin sevilen simalarından Sinem Beyit Çuvallı bugün yaşamını yitirdi.
İhtiyat Sandığı Dairesi’nde uzun yıllardır çalışan Sinem Beyit Çuvallı’nın erken vefatı sevenlerini yasa boğdu.
Sinem Beyit Çuvallı'nın bir süreden beridir sağlık sorunları yaşadığı bildirildi.
Cuvallı, yarın Lefkoşa’da İsmail Safa Camii2nde kılınacak öğle namazına müteakip defendilecek.
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