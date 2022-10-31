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Cürcani’ye son veda

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Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Lefkoşa’nın tanınmış simalarından Mehmet Emin Cürcani, dün son yolculuğuna uğurlandı

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Cürcani’ye son veda

Lefkoşa’nın sevilen simalarından ve KKTC Profesyonel Fotoğrafçılar Birliği Başkanı Mehmet Emin Cürcani, 67 yaşında hayata veda etti.
Bölge halkı tarafından oldukça sevilen Cürcani’nin vefatı Lefkoşa’da üzüntüyle karşılandı.
Canan Gürcani’nin eşi olan Mehmet Emin Cürcani, iki evlat sahibiydi.
Önceki gün yaşamını yitiren Mehmet Emin Cürcani’nin cenazesi dün saat 11.00’da Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.







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