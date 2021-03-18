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Çöp evden kurtarıldı, hayata tutunamadı

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Esentepe’de çöp evden kurtarılan Alman uyruklu 81 yaşındaki Daisy adlı kadın dün hastanede hayatını kaybetti

Çöp evden kurtarıldı, hayata tutunamadı
 
 
Esentepe’de çöp evden kurtarılan Alman uyruklu 81 yaşındaki Daisy adlı kadın dün Girne Akçiçek Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Esentepe’de çöp evde yaşayan Alman uyruklu kadın hastaneye kaldırılmıştı. Sağlık ekipleri tarafından Daisy’e yapılan ilk müdahalede nefes darlığı çektiği tespit edilmişti.
Hastaneden alınan bilgilerde kadının durumunun ağır olduğu ve yoğun bakımda tutulduğu öğrenilmişti. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Daisy  hayata tutunamayarak dün yaşamını yitirdi.
Almanya Federal Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, Enformasyon Ofisi yetkilileri 8 Mart 2021 tarihli “Yaşlı kadın Esentepe'de sefaleti yaşıyor” başlıklı haberi gördükten sonra olaya müdahale etmişti. KKTC Sağlık Bakanlığı’na ulaşan Alman Konsolosluğu Daisy isimli yaşlı kadının tedavisi için ne gerekirse yapılmasını istemişti.
Sağlık Bakanlığı ekipleri  aynı gün harekete geçerek yaşlı kadının Girne Akçiçek Hastanesi’ne kaldırmıştı.
 
 
 
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