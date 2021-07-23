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Çokdal ailesinin acı günü

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Çokdal ailesinin acı günü
Aslen Larnaka'ya bağlı Celya köyü doğumlu olup Yıldırım köyü sakini Durmuş Çokdal sabah saatlerinde vefat etti.
1942 doğumlu Durmuş Çokdal bir süreden beridir mücadele ettiği hastalığa yenildi.
Yıldırım köyü ve çevre köylerde çok sevilen bir kişilik olan Durmuş Çokdal yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Yıldırım Kabristanlığına defnedilecek.
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