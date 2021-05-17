Çok sevilen bir kişiydi

Lefkoşa’nın sevilen isimlerden 81 yaşındaki Salih Cambaz yaşamını yitirdi.

Lefkoşa Ayluka doğumlu olan Salih Cambaz, Bandabulya’nın meşhur kasaplarından rahmetli Ali Cambaz’ın oğluydu.Evli ve iki çocuk babası olan Salih Cambaz, 4 torun ve 3 torun çocuğu vardı.Londra’da yaşayan tercüman Vesime Cambaz ve Kıbrıs Vakıflar Bankası çalışanı Seran Cambaz’ın babası olan Salih Cambaz, Kıbrıslı Türklerin varoluş mücadelesinde büyük hizmetler vermiş, uzun yıllar Sarayönü’nde Ankara Taksi’de taksicilik yapmıştı.