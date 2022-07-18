Çobanoğlu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi



Polisten alınan bilgilere göre, Mağusa’da faaliyet gösteren bir özel hastanede rahatsızlığı nedeniyle yatılı tedavi görmekte olan 33 yaşındaki Yunus Çobanoğlu, aniden rahatsızlanarak ambulans ile sevk edildiği Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.