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Çobanoğlu ailesinin acı günü

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Çobanoğlu ailesinin acı günü
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Lefkoşa sevilen bir simasını daha kaybetti.
Çobanoğlu ailesinin sevilen ismi, güler yüzlülüğüyle bilinen Şengül Çobanoğlu bugün hayata gözlerini yumdu.
ARUCAD Rektörü Asım Vehbi ile Diş Doktoru Ertuğ Çulluoğlu’nun kayınvalideleri olan Şengül Çobanoğlu’nun vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini üzüntüye boğdu.
Çobanoğlu 3 Aralık Cuma günü saat 11.00’de İsmail Safa Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
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