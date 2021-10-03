Civisil bir çınarını daha kaybetti

Aslen Güney Kıbrıs'ın Larnaka bölgesi köylerinden Civisil köyü doğumlu olan ve genç yaşta İngiltere'ye giderek hayatınının büyük bölümünü orada geçirdikten sonra ülkemize dönen Tahir Rebge bugün hayatını kaybetti.

87 yaşında hayatını kaybeden Tahir Rebge Bahçalar(Civisil) köylülerinin sevdiği bir çınarı idi. Rebge'nin cenazesinin İngiltere'deki evlatlarının ülkeye gelmesinden sonra defnedileceği bildirildi.