Çırakoğlu ailesi çınarına ağlıyor

İskele bugün arka arkaya aldığı acı haberlerle sarsıldı.

Aslen Civisilli(Bahçeler) olup uzun yıllardan beridir İskele’de yaşamını sürdüren Yılmaz Çırakoğlu bugün vefat etti.

Bir süreden beridir tedavi görmekte olan Çırakoğlu’nun vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi yarın İskele’de kılınacak olan ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında İskele Kabristanlığı’na defnedilecek.

