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Çınarlı, Galiga muhtarını kaybetti

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Çınarlı, Galiga muhtarını kaybetti
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Geçitkale bölgesi köylerinden Çınarlı köyü çok değerli bir büyüğünü kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Uzun yıllar Çınarlı muhtarlığı yapmış emekli Hüseyin Enol(Galiga) dün gece hayatını kaybetti.
Çınarlı ve bölgesinde tanınan ve sevilen Galiga lakaplı Hüseyin Enol bugün kılınacak olan cenaze namazına müteakip Çınarlı Mezarlığı'na defnedilecek.
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