Çınarlı bir değerini daha kaybetti

Mesarya bölgesi belediyelerinden Geçitkale Belediyesi’ne bağlı şirin köylerimizden olan Çınarlı köyü bir değerini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Çınarlı köyünün sevilen simalarından ve önemli değerlerinden olan Afet Eraksan, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Eraksan kılınan öğle namazına müteakip Çınarlı Mezarlığı’na defnedildi.

