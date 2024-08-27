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Cihangir, yasta

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Cihangir, yasta
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Mesarya bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Cihangir, zamansız bir veda ile yasa boğuldu.
Cihangir köyü sakinlerinden Ali Keya’nın kızı olan Vasfiye Keya bugün vefat etti.
Vasfiye Keya’nın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumenin cenazesi bugün Cihangir Köy Camisi’nde kılınacak ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Cihangir Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
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