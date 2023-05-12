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Cihangir, Demirci Tünay’ına ağlıyor

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Cihangir, Demirci Tünay’ına ağlıyor
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Değirmenlik Belediyesi’nin büyük köylerinden Cihangir sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Cihangir’de uzun yıllar demircilik yapması nedeniyle Demirci olarak bilinen Tünay Üçüz geçtiğimiz gün vefat etti.
73 yaşında hayata gözlerini yuman Üçüz, bugün Cihangir Camisi’nde kılınacak ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Cihangir Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
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