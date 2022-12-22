Cihangir bir simgesini daha kaybetti

Mesarya bölgesinin büyük köylerinden olan Cihangir bir simge ismi daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Mücahit, TMT mensubu, emekli polis çavuşu Ferhan Çomunoğlu bugün hayata gözlerini yumdu.

Cihangir’de herkesin sevgisini kazanan vefakar bir kişilik olarak bilinen Ferhan Çomunoğlu’nun cenazesi yarın Cihangir Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip Cihangir Mezarlığı’na defnedilecek.



