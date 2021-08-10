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Cihangir bir çınarını daha kaybetti

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Cihangir bir çınarını daha kaybetti
Değirmenlik Belediyesi'nin büyük köylerinden Cihangir bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Cihangir köyünün sevilen simalarından eski dülger ustası olan Ahmet Özer bu akşam hayata gözlerini yumdu.
Bölgede Ahmet Usta olarak bilinen Ahmet Özer, yaklaşık 6 ay önce eşinin ölümüyle sarsılmılmıştı. Özer'in iki kız iki oğlan olmak üzere 4 çocuğu ve birçok torun ile torun çocuğu vardı.
Ahmet Özer'in yarın Cihangir Kabristanlığı'na defnedileceği bildirildi.
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