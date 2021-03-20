Cezaevinde korona paniği

Cezaevinde iki gardiyan pozitif çıktı. Mahkum ve mahkum yakınlarında endişe başladı



Merkezi Cezaevi’nde iki gardiyanın COVID-19 testi pozitif çıktı.

COVID-19 testi pozitif çıkan iki gardiyan günlerdir karantinadaydı ve Cezaevi’nde temaslısı yoktu.

Gardiyanların yaklaşık bir buçuk haftadır işe gelmediği öğrenildi.

Pozitif çıkan gardiyanlardan birinin Lefkoşa Merkezi Cezaevi’nde, “garajlardaki bakım-onarım bölümünde” çalıştığı öğrenildi.

Gazetemizin yetkililerden aldığı bilgiye göre, 1 gardiyan evinde izole durumdayken, diğer gardiyan ise karantina otelinde pozitife dönüştü.

Mahkumlar arasında da, temaslının temaslısı olanların bulunduğu ifade edilirken, bu mahkûmların ise cezaevinde izole edildiği belirtildi.

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (Hak-Sen) Başkanı Eren Büyükoğlu, 2 gardiyanın pozitif çıkması sonrası, cezaevinde gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti. Büyükoğlu, gardiyanların ikinci doz aşılarının da tamamlandığını ifade etti.

Büyükoğlu, mahkumların da tedbir amaçlı aşılanması gerektiğini söyledi.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan da, test sonucu pozitif çıkan gardiyanın, tutuklu ve mahkumlarla temas halinde olan bir görevli olmadığını, garajlarda, bakım ve onarım bölümünde çalıştığını kaydetti.

Bengihan, söz konusu şahsın temaslılarının, temaslı takip ekibince tespit edilmeye başlandığını ifade etti.

Söz konusu şahsın, izine çıktığı süreçte pozitif olduğunun tespit edildiğini belirten Bengihan, “Virüse, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Muhaceret Dairesi’nde, test sonucu pozitif çıkan bir arkadaşıyla temas etmesi sonucu yakalandığını öğrendik” dedi.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ekipleri ise, dün Merkezi Cezaevi’ni ilaçladı.

Dekontaminasyon çerçevesinde corona virüsüne karşı İçişleri Bakanlığı’na bağlı Merkezi Cezaevi’nde ilaçlama çalışması gerçekleştirildi.

Öte yandan Cezaevi’nde 2 vaka çıkması, mahkum ve mahkum yakınlarında endişeye yol açtı.

Cezaevi için “saatli bomba” yorumları yapılırken, şartlı tahliyeye ihtiyaç duyulduğu bir kez daha gündeme geldi.

Cezaevi’ndeki yoğunluğun azaltılması ve kapasitenin üzerinde mahkum barındırılmasının önüne geçilmesi için şartlı tahliyenin artık zaruri olduğu belirtilmeye başlandı.



